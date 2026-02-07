LIVE Freestyle slopestyle Olimpiadi in DIRETTA | attesa per la seconda run di Miro Tabanelli Ruud domina la prima manche

Questa mattina si è acceso il fronte dello slopestyle ai Giochi di Pechino. Miro Tabanelli aspetta la seconda run, mentre Ruud ha dominato la prima manche. La tensione sale, ma ancora non si conosce il risultato finale. Gli atleti si preparano sotto gli occhi degli spettatori, pronti a sfidarsi sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Adesso l’austriaco Matej Svancer 15.10 Non elementi di grande rilievo per l’oceanico. Ma la run è solida nonostante alcuni errori. Per lui 65.70, rimane dunque lo score della prima run, quarta piazza provvisoria per lui 15.09 Ora Ben Barclay, aveva segnato 73.36 in prima run. Vediamo se si migliora. 15.08 Errore (nell’ultimo rail) anche per Ragettli che quindi dovrà affidarsi sui 75.00 trovati in prima manche. 20.95 per lui 15.06 Si accontenta Ruud che gioca di strategia. 37.05 per il Campione iridato, ma era l’unico a spingersi oltre quota 80 nella prima run. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina sono partite le qualifiche maschili di freestyle e slopestyle alle Olimpiadi.

Durante la gara di slopestyle alle Olimpiadi, Tabanelli ha subito una brutta caduta nella prima run, lasciando il pubblico senza parole.

