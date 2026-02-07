LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | Gasslitter in finale tra poco la qualifica maschile

Alle Olimpiadi di Pechino, il freestyle femminile entra nel vivo con le qualifiche in diretta. Gasslitter si è qualificata per la finale, mentre tra poco toccherà agli uomini. La prima manche sta per partire, con Miro Tabanelli che scenderà in pista come quattordicesimo atleta. Tutti gli occhi sono puntati su questa gara, che promette emozioni e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Di seguito la startlist della prima manche. Miro Tabanelli sarà il quattordicesimo atleta a svolgere la run 1. 1 NOR RUUD Birk. 2. 3 SUI RAGETTLI Andri. 3. 8 NZL BARCLAY Ben. 4. 5 AUT SVANCER Matej. 5. 4 USA FOREHAND Mac. 6. 9 NOR SCHJERVE Sebastian. 7. 6 NZL HARRINGTON Luca. 8. 10 CAN McEACHRAN Evan. 9. 2 USA HALL Alex. 10. 7 NOR FROSTAD Tormod. 11. 16 USA PODMILSAK Troy. 12. 14 NOR SAMNOEY Ulrik. 13. 20 GBR McCORMICK Chris. 14. 19 ITA TABANELLI Miro. 15. 11 USA RALPH Konnor. 16. 12 SWE TJADER Jesper. 17. 18 SUI RHYNER Nils. 18. 17 SUI GUBSER Kim. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter in finale, tra poco la qualifica maschile Approfondimenti su Freestyle Olimpiadi LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: manca poco all’inizio del primo round, Gasslitter vuole la finale Tra pochi minuti inizierà il primo round dello slopestyle femminile alle Olimpiadi, con Gasslitter pronta a dare battaglia per arrivare in finale. LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter carta per la finale Oggi si svolgono le qualificazioni dello slopestyle femminile ai Giochi Olimpici. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Freestyle Olimpiadi Argomenti discussi: Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in gara; Flora Tabanelli a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci acrobatico; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla. LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gasslitter carta per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle qualificazione dello ... oasport.it Freestyle oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, streaming, italiani in garaOggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di ... oasport.it È IL LORO TURNO Quello di Maria Gasslitter e Miro Tabanelli! I nostri talenti dello sci freestyle affrontano le qualificazioni dello slopestyle! prima manche femminile alle 10.30. prima manche maschile alle 14. Dai ragazziiiiii #ItaliaTeam FISI - Fed facebook Snowboard freestyle a Cinque Cerchi, Emil Zulian a Busto: “Prestazioni al limite del possibile umano” #in evidenza x.com

