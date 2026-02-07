LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | termina la prima manche Gasslitter in corsa per la qualificazione!

Questa mattina alle Olimpiadi si sono svolte le prime manche di freestyle e slopestyle femminile. Alcune atlete hanno faticato, soprattutto nella sezione dedicata ai rail, che ha creato problemi a molte di loro. Tra le concorrenti in gara, Gasslitter si trova ancora in corsa per la qualificazione. La gara continua e le atlete stanno dando il massimo per passare alla fase successiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Non tutte hanno spinto in maniera importante, con la sezione dedicata ai rail che ha caudato moltissimi problemi ha tante atlete questa mattina. Gasslitter è stata bravissima ad evitare errori e cadute, arrivando fino alla fine della pista senza alcun tipo di problema. 11.25 Mancano dieci minuti all'inizio della seconda run. Gasslitter può contare già su un buon punteggio visto l'andamento della gara, l'azzurra in questa manche potrà rischiare di più per cercare di chiudere definitivamente il discorso qualificazione. 11.20 Queste le prime dodici posizioni, con le atlete che al momento centrerebbero la finale: 1- Mathilde Gremaud SUI 76.

