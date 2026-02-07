Buongiorno a tutti, oggi seguiamo le qualificazioni dello slopestyle femminile alle Olimpiadi. Gasslitter si prepara a sfidarsi per raggiungere la finale, che si svolgerà lunedì mattina. La gara si svolge in due manche, e le prime dodici atlete si contenderanno il podio. È una giornata importante per le atlete, che cercano di mettere in tasca il miglior risultato possibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle qualificazione dello slopestyle femminile, con la gara che sarà divisa in ben due manche, alla fine delle quali le prime dodici atlete passeranno alla finale che verrà disputata lunedì 9 febbraio alle ore 12.30. A rappresentare l’ Italia in questa disciplina, c’è solo la giovanissima Maria Gasslitter lasciata sola da Flora Tabanelli che, appena rientrata dall’infortunio, ha scelto di partecipare solo al Big Air, che inizierà nel corso della terza e ultima settimana di giochi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter a caccia della finale

A Laax, durante la sesta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026, Ailing Gu si è distinta nelle qualificazioni dello slopestyle, dominando con efficacia.

Durante la tappa di Aspen della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, Miro Tabanelli ha concluso la competizione in sedicesima posizione, dopo una caduta che ha compromesso la sua performance nello slopestyle.

