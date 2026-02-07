LIVE Freestyle slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA | manca poco all’inizio del primo round Gasslitter vuole la finale

Tra pochi minuti inizierà il primo round dello slopestyle femminile alle Olimpiadi, con Gasslitter pronta a dare battaglia per arrivare in finale. Purtroppo, però, l’Italia resta senza Flora Tabanelli, che aveva appena recuperato da un infortunio e ha deciso di non partecipare alla gara. La competizione promette emozioni e sorprese, con le migliori atleta pronte a mettersi in mostra sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19 Purtroppo per l’Italia, non ci sarà Flora Tabanelli che, appena rientrata da un infortunio, ha deciso di non gareggiare nello slopestyile. Ritroveremo la giovane bolognese nel Big Air. 10.16 Le grandi favorite per quella che sarà la di lunedì 9 febbraio e che inizierà alle 12.30, sono sicuramente la cinese Gu Ailing Eileen e la svizzera Mathilde Gremaud, le quali non avranno alcuna difficoltà a rientrare nelle prime dodici posizioni, a meno che non ci siano capovolgimenti di scena clamorosi. 10.13 Per l’Italia, c’è la giovanissima Maria Gasslitter, la quale scenderà per sedicesima e con il pettorale numero 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi si svolgono le qualificazioni dello slopestyle femminile ai Giochi Olimpici.

Buongiorno a tutti, oggi seguiamo le qualificazioni dello slopestyle femminile alle Olimpiadi.

