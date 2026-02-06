LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | trionfo tricolore a San Siro! Sergio Mattarella apre ufficialmente i giochi Bocelli emoziona

Alle 23.20 la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha preso il via a San Siro. Il presidente Sergio Mattarella ha acceso ufficialmente i giochi, mentre Andrea Bocelli ha regalato emozioni con il suo canto. La folla presente ha applaudito con entusiasmo, e il tricolore ha sventolato forte. La manifestazione è cominciata sotto gli occhi di migliaia di spettatori, pronti a vivere questa grande festa dello sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.20: Ci siamo! La fiamma olimpica sta per fare il suo ingresso a San Siro 23.19: L'astronauta Samantha Cristoforetti, unica donna ad aver guidato la stazione spaziale, lancia il messaggio di amore verso la terra. Bella la coreografia al centro dello stadio 23.17: Inno alla gioia 23.15: é il momento del giuramento olimpico 23.11: Lang Lang accompagna al pianoforte la soprano Cecilia Bartoli in una suggestiva versione dell'inno olimpico. Il tema centratissimo quello dell'armonia 23.11: Ad aspettare la bandiera c'è la sfortunata Mattina Valcepina, infortunatasi prima dei Giochi e Franco Nones, primo campione olimpico italiano nello sci di fondo 23.

