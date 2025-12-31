Benvenuti alla diretta del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco. Oggi si svolge la terza tappa, una gara di mass start in tecnica libera sulla distanza di 5 km, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. La competizione inizia alle 11.30 con la gara maschile. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le eventuali sorprese degli atleti azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 20252026, la doppia 5 km heat mass start a tecnica libera, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. Dopo le prime due giornate già dense di indicazioni, il Tour de Ski 2025-2026 prosegue a Dobbiaco con una tappa destinata a cambiare ancora una volta il volto della classifica. Martedì 31 dicembre è infatti in programma la terza tappa, con le due 5 km heat mass start a tecnica libera, maschile e femminile, una formula particolare e ancora relativamente nuova nel panorama della Coppa del Mondo, capace di mescolare spettacolo, tattica e gestione dello sforzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: gli azzurri possono sorprendere. Si parte alle 11.30 con la gara maschile

