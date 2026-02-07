Lite per l' asta del Fantacalcio degenera | picchiato dipendente del supermercato

Una discussione tra amici durante un’asta del Fantacalcio è finita in rissa ad Acilia. Un giovane ha aggredito un dipendente di un supermercato, colpendolo con calci e pugni. La scena è sfuggita di mano e la polizia è intervenuta per fermare l’aggressione. Il responsabile è stato denunciato, mentre il dipendente è stato portato in ospedale per le ferite.

Una lite scoppiata all'asta del Fantacalcio che poi ha portato a un'aggressione vera e propria. Questo quanto accaduto ad Acilia dove il dipendente di un supermercato è stato picchiato da un giovane, che è stato denunciato. L'episodio è accaduto in via di Macchia Saponara.

