L' Italrugby parte bene battuta la Scozia 18-15 al Sei Nazioni

L'Italrugby inizia il torneo con il piede giusto. Al debutto stagionale, gli azzurri di Quesada vincono 18-15 contro la Scozia all'Olimpico, che si trasforma in un campo fangoso a causa della pioggia. Partita combattuta, gli italiani tengono duro e portano a casa la prima vittoria del torneo.

AGI - Debutto con vittoria per l' Italrugby nel Sei Nazioni 2026. Sul prato dell' Olimpico, diventato con il passare dei minuti un pantano per via del maltempo che ha colpito Roma, gli azzurri del ct Quesada hanno sconfitto la Scozia per 18-10 nella prima giornata del Torneo. La prima frazione si conclude sotto il diluvio e sul 15-7 per Lamaro e compagni, che inanellano due mete grazie Lynagh (8') e Menoncello (14'), con Garbisi che trasforma solo la seconda prima di infilare l'acca su punizione al 35'. Per gli Highlanders, mete di Dempsey al 24' trasformata da Russell. 🔗 Leggi su Agi.it

