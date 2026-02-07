L' Italrugby parte bene battuta la Scozia 18-15 al Sei Nazioni

L'Italrugby inizia il torneo con il piede giusto. Al debutto stagionale, gli azzurri di Quesada vincono 18-15 contro la Scozia all'Olimpico, che si trasforma in un campo fangoso a causa della pioggia. Partita combattuta, gli italiani tengono duro e portano a casa la prima vittoria del torneo.

AGI - Debutto con  vittoria  per l' Italrugby  nel  Sei Nazioni 2026. Sul prato dell' Olimpico, diventato con il passare dei minuti un pantano per via del maltempo che ha colpito Roma, gli  azzurri  del  ct Quesada  hanno sconfitto la  Scozia  per  18-10  nella  prima giornata  del  Torneo. La  prima frazione  si conclude sotto il diluvio e sul  15-7  per  Lamaro  e compagni, che inanellano due  mete  grazie Lynagh (8') e Menoncello (14'), con  Garbisi  che trasforma solo la seconda prima di infilare l'acca su punizione al 35'. Per gli  Highlanders,  mete  di Dempsey al 24' trasformata da  Russell. 🔗 Leggi su Agi.it

