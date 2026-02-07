Italrugby che spettacolo! Trionfo all'esordio dell Sei Nazioni 2026 | battuta 18-15 la Scozia
L’Italia fa il suo esordio nel Sei Nazioni 2026 con una vittoria emozionante contro la Scozia. Allo stadio Olimpico di Roma, gli azzurri vincono 18-15 in un match tirato e combattuto fino all’ultimo minuto. I tifosi sugli spalti festeggiano un risultato che accende le speranze per questa stagione.
Non poteva esserci esordio migliore per l'Italrugby al Sei Nazioni 2026: battuta 18-15 la Scozia allo stadio Olimpico di Roma. Prestazione fantastica per i ragazzi del CT Gonzalo Quesada.🔗 Leggi su Fanpage.it
