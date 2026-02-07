Italrugby che spettacolo! Trionfo all'esordio del Sei Nazioni 2026 | battuta 18-15 la Scozia
L’Italrugby ottiene una vittoria importante al debutto del Sei Nazioni 2026. I ragazzi di coach Kieran Crowley vincono 18-15 contro la Scozia allo stadio Olimpico di Roma, regalando ai tifosi una partita emozionante e ricca di tensione fino all’ultimo minuto. La nazionale italiana inizia il torneo con il piede giusto, dimostrando determinazione e carattere.
Non poteva esserci esordio migliore per l'Italrugby al Sei Nazioni 2026: battuta 18-15 la Scozia allo stadio Olimpico di Roma. Prestazione fantastica per i ragazzi del CT Gonzalo Quesada.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sei Nazioni, l'Italrugby parte sabato all'Olimpico contro la Scozia
Domani l’Italrugby torna in campo all’Olimpico contro la Scozia, aprendo ufficialmente la nuova edizione del Sei Nazioni 2026.
