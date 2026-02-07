Marco Brinzi torna in scena al Teatro Donizetti di Bergamo con “Lisistrata” di Aristofane. L’attore lucchese debutta di nuovo accanto a Lella Costa, portando in teatro una commedia greca che ha già riscosso successo al Teatro Greco di Siracusa la scorsa estate. La pièce andrà in scena dal 7 al 15 febbraio, aggiungendo un altro capitolo alla sua carriera teatrale.

Nuova sfida per l’attore lucchese Marco Brinzi che debutta nuovamente al fianco di Lella Costa con “ Lisistrata “ di Aristofane al Teatro Donizetti di Bergamo dal 7 al 15 febbraio, dopo i successi al Teatro Greco di Siracusa la scorsa estate. Un nuovo allestimento che prevede un lungo tour nei principali teatri italiani, alcuni già sold out. Le date toscane saranno 5 e 6 marzo al Teatro Puccini di Firenze e il 7 marzo al Teatro De Filippo. La regia è di Serena Sinigaglia con Lella Costa, Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Pilar Perez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini. Produzione INDA e Teatro Carcano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lisistrata“. La nuova sfida di Marco Brinzi

Approfondimenti su Lisistrata Teatro

A San Giovanni Valdarno, il cinema teatro Masaccio ospiterà sabato 10 gennaio 2026 alle 21,15 la rappresentazione di “Lisistrata”, celebre commedia di Aristofane rivisitata dalla compagnia “I Ponteatrini”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lisistrata Teatro

Argomenti discussi: Lisistrata. La nuova sfida di Marco Brinzi.

Lisistrata. La nuova sfida di Marco BrinziL’attore lucchese torna al fianco di Lella Costa. Tour in Italia con questa commedia contro la guerra. lanazione.it

Lella Costa è Lisistrata al teatro DonizettiLisistrata è in arrivo a Bergamo al Donizetti da sabato 7 a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. ecodibergamo.it

Il Priolo Football Club comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Marco Moschella, classe 2002. Cresciuto nel settore giovanile di Siracusa Calcio e Catanzaro, Moschella ha maturato importanti esperie facebook