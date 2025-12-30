A San Giovanni Valdarno va in scena Lisistrata | la forza di una comunità sul palco

A San Giovanni Valdarno, il cinema teatro Masaccio ospiterà sabato 10 gennaio 2026 alle 21,15 la rappresentazione di “Lisistrata”, celebre commedia di Aristofane rivisitata dalla compagnia “I Ponteatrini”. L’evento mette in scena il valore della comunità attraverso una proposta teatrale che unisce tradizione e interpretazione contemporanea, offrendo al pubblico un momento di riflessione e intrattenimento.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Sabato 10 gennaio 2026 alle 21,15 il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarn o ospiterà “Lisistrata ”, il celebre capolavoro di Aristofane, liberamente rivisitato e portato in scena dalla compagnia teatrale “I Ponteatrini”. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno e la compagnia, dando vita a una serata che unisce teatro, riflessione civile e partecipazione collettiva e si inserisce nel ricco calendario di eventi delle festività natalizie. “Portare a San Giovanni Valdarno uno spettacolo come 'Lisistrata' significa valorizzare un teatro che nasce dalle persone e per le persone – dichiara l’assessore alla cultura Fabio Franchi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

