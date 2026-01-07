komplotto di marco brinzi sul palco del virginian

Giovedì 8 gennaio alle ore 21.00, al Teatro Virginian di Arezzo, va in scena “Komplotto”, un monologo scritto da Marco Brinzi e prodotto da Teatrino dei Fondi. L’evento si svolgerà in via De’ Redi 12, offrendo al pubblico un’opportunità di riflessione attraverso un testo che invita alla scoperta di nuovi spunti teatrali.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Giovedì 8 gennaio alle ore 21.00 sul placo del Teatro Virginian in via De’ Redi 12 ad Arezzo va in scena il febbrile monologo dal titolo “ Komplotto ”, prodotto da Teatrino dei Fondi. Un monologo serrato, ironico e surreale portato in scena da Marco Brinzi che prova con questo nuovo lavoro a indagare il tema del complottismo, come esso possa nascere in ognuno di noi, come si evolva, e soprattutto cosa possa accadere a chi lo sostenga profondamente in nome della Verità. Terrapiattisti, Illuminati, Rettiliani, 5G.ognuno di noi conosce almeno un paio di queste teorie cospiratorie; non solo perché i media se ne occupano spesso o perché le vediamo spandersi a macchia d’olio sui social ma per il fatto che il nostro cervello per come funziona, ci porta ad essere, almeno una volta nella vita, suscettibili a credere nell’esistenza di qualche cospirazione fittizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

