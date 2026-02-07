Liscio | il documentario OpenDDB ripercorre storia orchestre e magia di un’epoca di ballo e socialità italiana

Il documentario “La moda del liscio” di Alessandra Stefani arriva in streaming lunedì 9 febbraio su OpenDDB. Racconta la storia di un genere musicale che ha fatto ballare e unire intere generazioni di italiani. Attraverso immagini e testimonianze, il film ripercorre le orchestre, i locali e la magia di un’epoca che ha segnato la socialità nel nostro Paese.

Il liscio, un genere musicale e un fenomeno sociale che ha segnato intere generazioni, torna a vivere attraverso le immagini e le testimonianze di “La moda del liscio”, un documentario di Alessandra Stefani che debutterà in streaming lunedì 9 febbraio su OpenDDB. L’opera, presentata oggi, 7 febbraio 2026, offre uno sguardo inedito sull’epoca delle balere e degli spettacoli, ripercorrendo la storia di un movimento culturale radicato nel cuore dell’Emilia-Romagna, ma che ha saputo varcare i confini regionali per conquistare l’Italia intera. Il documentario non si limita a celebrare un passato nostalgico, ma analizza le dinamiche che hanno reso il liscio un fenomeno unico, esplorando le figure chiave che lo hanno plasmato, dalle orchestre ai maestri di ballo, passando per i gestori dei locali e le voci femminili che hanno dato vita a questo universo sonoro e coreografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

E' arrivato in streaming 'La moda del liscio', il nuovo documentario di Alessandra Stefani.

Rimini si prepara a festeggiare il Capodanno con un evento speciale dedicato alla musica e alla danza.

