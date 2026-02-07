Ecco ' La moda del liscio' il documentario che racconta l’epoca delle balere e del divertimento

E’ arrivato in streaming ‘La moda del liscio’, il nuovo documentario di Alessandra Stefani. Racconta l’epoca delle balere e del divertimento, con testimonianze e ricordi di chi ha vissuto quegli anni. Tra orchestre, serate di ballo e locali dell’Emilia-Romagna, il film ripercorre un periodo che ha fatto la storia della musica e del divertimento in Italia.

Tra balere, orchestre e spettacoli: arriva in streaming 'La moda del liscio', il documentario di Alessandra Stefani, che ricostruisce con memorie e interviste l'epoca delle grandi serate di ballo e divertimento, tra le locande dell'Emilia-Romagna e non solo. Il docufilm è disponibile da lunedì 9.

