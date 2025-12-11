Rimini a Capodanno va col liscio | orchestre ballerini e deejay

Rimini si prepara a festeggiare il Capodanno con un evento speciale dedicato alla musica e alla danza. La Liscio street parade, in versione invernale, animerà le strade della città con orchestre, ballerini e deejay, offrendo un’occasione unica per salutare l’anno nuovo in allegria e con ritmo.

Rimini, 11 dicembre 2025 – È ora di lucidare le scarpe: a Capodanno si scende in pista con la Liscio street parade, questa volta in versione invernale. Dopo il successo dell’edizione estiva, Rimini è pronta a trasformare ancora una volta piazzale Kennedy nella piazza del folklore romagnolo. Una notte in cui tradizione e festa si intrecciano fino allo scoccare del nuovo anno, al ritmo dei Santa Balera, di Roberta Cappelletti e della sua orchestra, degli Alluvionati del Liscio e tanti altri ancora. Il 31 dicembre (dalle 21) la Liscio street parade – New year edition farà danzare tra valzer, mazurke, polke e anche evoluzioni contemporanee di un genere che continua a parlare a generazioni diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it