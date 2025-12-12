' Linea Verde Bike' su Rai1 fa tappa nel casertano
Sabato 13 dicembre alle ore 12 su Rai1, torna “Linea Verde Bike” con una puntata dedicata alla Campania. La trasmissione esplorerà il casertano, mettendo in luce le bellezze naturali, le tradizioni e le eccellenze di questa terra attraverso un viaggio in bicicletta.
Sarà la Campania la protagonista della nuova puntata di "Linea Verde Bike", in onda sabato 13 dicembre alle ore 12 su Rai 1. Federico Quaranta e Giulia Capocchi guideranno il pubblico lungo un percorso cicloturistico tra alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, combinando paesaggi rurali.
