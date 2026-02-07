Linea ferroviaria Adriatica danneggiata Mirco Carloni Lega | Sospetta matrice anarchica Preso di mira l' operato di Matteo Salvini

L’incendio sulla linea ferroviaria Adriatica a Pesaro ha provocato disagi e preoccupazioni. Mirco Carloni della Lega parla di atto doloso, attribuendolo a motivazioni anarchiche. La città si è svegliata con i binari danneggiati e il traffico ferroviario interrotto, mentre le autorità cercano di capire chi si nasconde dietro il gesto.

Altri due episodi sono accaduti in altre zone d'Italia: «Marche colpite nel cuore. Siamo di fronte ad atti che ricordano il terrorismo» ROMA – L’onorevole marchigiano della Lega Mirco Carloni ha pochi dubbi. L’incendio scoppiato lungo la linea ferroviaria Adriatica, per la precisione a Pesaro, è quasi certamente doloso e con ogni probabilità frutto della matrice anarchica: «Oggi Pesaro – spiega Carloni - si è svegliata nel caos: alle 5,20 del mattino un incendio doloso è scoppiato in un pozzetto pieno di cavi elettrici proprio vicino alla stazione, sulla linea Adriatica. Non un guasto, non un corto circuito casuale: i pompieri, la polizia e la scientifica lo dicono chiaro – è stato appiccato di proposito».🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Adriatica Linea

Da oggi, sulla linea ferroviaria Adriatica, la circolazione dei treni torna regolare, con un ripristino graduale a partire dalle 16.

La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica riprenderà normalmente dalle 16 di oggi, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale tra San Vito Lanciano e San.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Adriatica Linea

Caos treni sull’Adriatica, pesanti disagi anche per la Puglia: cancellazioni e ritardi fino a due orePrimo sabato di febbraio da bollino nero per chi viaggia in treno. Il sabotaggio sulla linea ferroviaria che collega Bologna e Ancona ha causato rallentamenti lungo l’Adriatica. Tra i treni coinvolti ... trmtv.it

Mattinata da incubo sulla linea ferroviaria adriatica per un possibile sabotaggio: disagi anche a PescaraCavi tranciati a Bologna e cabina elettrica a fuoco a Pesaro, non si esclude il dolo. Dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 7 febbraio, traffico in tilt tra cancellazioni e ritardi anche di 90 m ... ilpescara.it

Ieri il Presidente di Conlegno Massimiliano Bedogna ed il Segretario Generale Sebastiano Cerullo sono stati ricevuti alla Camera dei Deputati dal Presidente della Commissione Agricoltura, On. Mirco Carloni, in occasione dei vent’anni di #FITOK. Un moment facebook