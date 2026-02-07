Linea ferroviaria Adriatica danneggiata Mirco Carloni Lega | Sospetta matrice anarchica Preso di mira l' operato di Matteo Salvini

L’incendio sulla linea ferroviaria Adriatica a Pesaro ha provocato disagi e preoccupazioni. Mirco Carloni della Lega parla di atto doloso, attribuendolo a motivazioni anarchiche. La città si è svegliata con i binari danneggiati e il traffico ferroviario interrotto, mentre le autorità cercano di capire chi si nasconde dietro il gesto.

Altri due episodi sono accaduti in altre zone d'Italia: «Marche colpite nel cuore. Siamo di fronte ad atti che ricordano il terrorismo» ROMA – L'onorevole marchigiano della Lega Mirco Carloni ha pochi dubbi. L'incendio scoppiato lungo la linea ferroviaria Adriatica, per la precisione a Pesaro, è quasi certamente doloso e con ogni probabilità frutto della matrice anarchica: «Oggi Pesaro – spiega Carloni - si è svegliata nel caos: alle 5,20 del mattino un incendio doloso è scoppiato in un pozzetto pieno di cavi elettrici proprio vicino alla stazione, sulla linea Adriatica. Non un guasto, non un corto circuito casuale: i pompieri, la polizia e la scientifica lo dicono chiaro – è stato appiccato di proposito».

