La storia del soldato venezuelano salvo dalle bombe e portato via dopo l’attacco | Può solo dire che sta bene

Dopo l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, un soldato venezuelano è stato salvato dalle bombe e portato via in pochi minuti. La famiglia esprime preoccupazione, riferendo che il soldato desiderava lasciare la divisa, ma temeva ripercussioni. Attualmente, l’uomo può solo confermare di stare bene, mentre si cerca di comprendere le conseguenze dell’evento e le sue implicazioni politiche e umanitarie.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.