Il vicepresidente Usa JD Vance è a Milano

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano. Vance ha raggiunto la città in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. È con la moglie Usha e i figli, che lo accompagnano in questa visita ufficiale. La sua presenza si aggiunge alle tante personalità che arrivano in città per l’evento sportivo.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano per le Olimpiadi Milano-Cortina. Vance è accompagnato dalla moglie Usha e dai figli. Assisteranno alla cerimonia inaugurale dei Giochi prevista per domani.

La polizia di Cincinnati ha avviato un’indagine riguardo a un incidente presso l’abitazione del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.

Questa mattina, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato all’aeroporto di Malpensa.

JD Vance arriva a Malpensa con moglie e figli: il vice presidente USA atteso a Milano per i GiochiAGI - Il vice presidente Usa JD Vance è sbarcato questa mattina dall'Air Force Two a Malpensa alle 10,30, accompagnato dalla moglie Usha, con maglione con i cinque cerchi, e i figli, per partecipare a ... msn.com

