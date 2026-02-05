Il vicepresidente Usa JD Vance è a Milano

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano. Vance ha raggiunto la città in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. È con la moglie Usha e i figli, che lo accompagnano in questa visita ufficiale. La sua presenza si aggiunge alle tante personalità che arrivano in città per l’evento sportivo.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano per le Olimpiadi Milano-Cortina. Vance è accompagnato dalla moglie Usha e dai figli. Assisteranno alla cerimonia inaugurale dei Giochi prevista per domani.Nei giorni scorsi la presenza degli specialisti dell'Ice nello staff per la.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

