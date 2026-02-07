Lettera di ringraziamento al 118 | Credevo di essermi addormentato Invece stavo morendo

Vincenzo Di Lauro ha scritto una lettera di ringraziamento al personale del 118 dopo un infarto improvviso che lo ha colpito a Cerreto Sannita. L’uomo racconta di aver pensato di essersi addormentato, ma in realtà stava morendo. La prontezza e la professionalità degli operatori hanno fatto la differenza, salvandogli la vita in pochi minuti. La sua testimonianza mette in luce quanto siano fondamentali la rapidità di intervento e la competenza nelle emergenze come questa.

Rendo pubblica la mia esperienza per ringraziare dal profondo del cuore gli operatori del 118 che mi hanno salvato la vita, sabato 24 gennaio scorso. La buona sanità esiste, anche se troppo spesso resta lontana dai riflettori. La mia non vuole essere solo una storia di salvezza personale, ma una testimonianza di valore collettivo, per riconoscere, senza retorica e senza enfasi artificiale, il lavoro quotidiano degli operatori del 118. Professionisti con una responsabilità enorme sulle spalle che, nel silenzio operativo e senza clamori, agiscono con tempestività e competenza, affrontando situazioni in cui ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Lettera di ringraziamento al 118: “Credevo di essermi addormentato. Invece stavo morendo” Approfondimenti su Cerreto Sannita “Credevo di essermi addormentato. Invece, stavo morendo”, il racconto e i ringraziamenti di un sannita Un uomo di Sannio ha raccontato di aver vissuto un’esperienza che gli ha fatto capire quanto sia importante l’intervento tempestivo dei soccorritori. Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cerreto Sannita Argomenti discussi: Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ha scritto una lettera di ringraziamento alla troupe dopo la fine delle riprese; Madonna del Soccorso. I ringraziamenti ufficiali del Comitato organizzatore - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; LA GRATITUDINE DELLA PAZIENTE MARIKA AL PRIORE E ALL'EQUIPE DI ONCOLOGIA DELL'OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU' FATEBENEFRATELLI; Quando il dovere non va in festa: il grazie di una famiglia alla Polizia Locale di San Severo. I Peccatori: Ryan Coogler scrive una lettera di ringraziamento al pubblico per il successo del filmSui social del film I Peccatori è apparsa una lunga lettera con cui Ryan Coogler ringrazia il pubblico per aver decretato il successo del film al box office. In America I Peccatori, il film di Ryan ... comingsoon.it Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ha scritto una lettera di ringraziamento alla troupe dopo la fine delle ripreseA riprese finite, Tom Holland ha scritto una lettera di ringraziamento per la troupe di Spider-Man: Brand New Day, elogiando il lavoro svolto. comingsoon.it Condividiamo con grande gioia la lettera di ringraziamento del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, rivolta alle alunne e docenti di Enaip Voghera per il prezioso contributo offerto in occasione di un evento benefico realizzato facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.