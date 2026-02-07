Credevo di essermi addormentato Invece stavo morendo il racconto e i ringraziamenti di un sannita

Un uomo di Sannio ha raccontato di aver vissuto un’esperienza che gli ha fatto capire quanto sia importante l’intervento tempestivo dei soccorritori. Sabato scorso, ha scritto sui social per ringraziare pubblicamente gli operatori del 118 che, dice, gli hanno salvato la vita. La sua storia è un esempio di come un attimo di distrazione possa trasformarsi in tragedia, e di quanto siano fondamentali i soccorsi rapidi e professionali.

Tempo di lettura: 4 minuti Rendo pubblica la mia esperienza per ringraziare dal profondo del cuore gli operatori del 118 che mi hanno salvato la vita, sabato 24 gennaio scorso. La buona sanità esiste, anche se troppo spesso resta lontana dai riflettori. La mia non vuole essere solo una storia di salvezza personale, ma una testimonianza di valore collettivo, per riconoscere, senza retorica e senza enfasi artificiale, il lavoro quotidiano degli operatori del 118. Professionisti con una responsabilità enorme sulle spalle che, nel silenzio operativo e senza clamori, agiscono con tempestività e competenza, affrontando situazioni in cui ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte.

