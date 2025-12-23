In un'intervista per il format "Outsider" di Roberto Saviano, Geolier ha svelato le rinunce, ma anche il dolore vissuto a Sanremo 2024: "Emanuele è fragile, Geolier non poteva mollare. Geolier stava 'ncap a 60.000 persone. Emanuele stava morendo in quel momento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Geolier a Saviano: “A Sanremo 2024 stavo morendo, Emanuele è fragile. Per la musica ho perso amici e istruzione”

Leggi anche: Boris Becker: «Stavo per diventare l’allenatore di Sinner. Poi è arrivata la sentenza, ho perso tutto. Ora ho una nuova vita, un figlio in arrivo e non devo più recitare un ruolo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Geolier tornerà a Sanremo? La risposta del suo produttore, Poison Beatz - Dell'artista ha firmato alcuni dei brani più conosciuti, come El pibe de oro, Money, Cadillac e anche I p’ me, tu p’ te, che ha ... fanpage.it

Geolier, la tracklist dell'album Tutto è possibile: da Pino Daniele a 50 Cent - Geolier ha finalmente presentato Tutto è possibile, il suo quarto in studio, tra radici, visione e orizzonte globale. tg24.sky.it