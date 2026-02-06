Sapienza | attacco informatico mette a rischio dati ricercatori e studenti

Questa mattina l’Università Sapienza ha subito un attacco informatico che ha messo a rischio i dati di ricercatori e studenti. L’attacco è avvenuto proprio durante il periodo di esami e lezioni, creando scompiglio tra chi si prepara alle prove e chi lavora nei laboratori. Le autorità stanno cercando di contenere i danni e di capire come sia stato possibile un episodio così grave.

L’attacco informatico che ha investito l’Università Sapienza è arrivato in pieno periodo di esami e di attività didattica, con un colpo pesante per l’intero ateneo. Un attacco mirato, condotto tramite ransomware Bablock, ha messo a rischio i dati di migliaia di studenti, professori, ricercatori e personale amministrativo. Il colpo è stato effettuato da una gang specializzata, femwar02, che non era mai stata osservata precedentemente. Secondo le prime analisi, il malware è entrato nel sistema con un ingresso strategico, e non è andato via soltanto per un semplice attacco casuale. Le autorità hanno individuato un dettaglio importante: il ransomware non crittografa dispositivi in lingua russa o in aree post-sovietiche, suggerendo forti connessioni con ambienti filo-russi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sapienza Università Api di OpenAI, un attacco informatico mette a rischio i dati degli utenti. Ecco chi è coinvolto Attacco informatico dei filo-russi all’Università La Sapienza. Il ricatto: “72 ore per pagare o addio ai dati” La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo l’attacco informatico all’università La Sapienza. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sapienza Università Argomenti discussi: La Sapienza, attacco hacker in corso: sito offline e sistemi interni bloccati; Attacco informatico all’Università La Sapienza. Il ricatto: 72 ore per pagare o addio ai dati; Sapienza Università di Roma, attacco hacker contro l'ateneo: bloccati gli accessi dalla Rete. L'intervento dell'Agenzia per la Cybersicurezza; Hacker alla Sapienza, spunta la laurea sul dark web: Undicimila dollari per la pergamena. Sapienza, attacco hacker da un milione di euro: i dati sono a rischioAttacco ransomware alla Sapienza: sistemi bloccati, dati a rischio e richieste di riscatto. Ecco cosa sappiamo sul caso Bablock e sulla gang Femwar02. smartworld.it Attacco hacker alla Sapienza, rischio dati pubblicati nel dark web. L’esperto: Per ora non si trova nulla, neppure la richiesta di riscattoL'ateneo romano colpito da un ransomware di matrice filo-russa, ma gli esperti non trovano tracce di dati sul dark web ... ilfattoquotidiano.it Aggiornamento sull’attacco informatico (5 febbraio 2026) In questi giorni, con il supporto degli esperti dell’ACN, è stata bonificata l’infrastruttura informatica. I tecnici di InfoSapienza stanno in queste ore estraendo i dati dai sistemi di backup e programman facebook Via, @ransomnews | ransomnews.online Breve analisi sull'attacco informatico (Ransomware) all'Università La Sapienza di Roma. ransomnews.online/blog/sapienzau… x.com

