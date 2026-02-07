L’Empoli fa e disfa ma dal Barbera esce a mani vuote Sconfitta amara a Palermo | 3-2

L’Empoli perde 3-2 a Palermo al termine di una partita avvincente. I toscani hanno fatto di tutto per portare a casa i tre punti, ma alla fine sono usciti dal “Barbera” con una sconfitta che fa male. Nonostante una buona prestazione, l’Empoli ha subito due gol nel secondo tempo e non è riuscito a recuperare. La squadra di Zanetti continua a faticare fuori casa, mentre il Palermo conquista tre punti preziosi in casa.

Palermo, 7 febbraio 2026 – Sconfitta amara per il miglior Empoli della stagione, battuto 3-2 al "Barbera" dal Palermo nella 23esima giornata del campionato di serie B. La squadra toscana resta a 28 punti, momentaneamente in undicesima posizione della classifica del torneo cadetto. Dionisi rinuncia al trequartista, schierando il centrocampo a cinque. Titolari Candela e Magnino. Bel primo tempo degli ospiti, che fanno la partita, creando le migliori occasioni da rete. Al 5' azzurri subito in vantaggio: realizza Guarino in mischia, sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita. Il Palermo, con la miglior difesa alla vigilia, non incassava una rete in casa da 454 minuti.

