Fa irruzione in una banca con un cutter per rapinarla ma i soldi non ci sono | fuga a mani vuote

Nel primo pomeriggio di venerdì, un tentativo di rapina si è svolto presso la filiale Deutsche Bank di viale Battisti a Cesena. L’autore, armato di un cutter, ha fatto irruzione con l’intento di sottrarre denaro, ma ha trovato la banca priva di contanti. Dopo il fallimento dell’azione, l’individuo si è dato alla fuga a mani vuote.

Fallito assalto nel primo pomeriggio di venerdì alla filiale Deutsche Bank di viale Battisti, a Cesena. Erano circa le 15 quando un individuo, con il volto travisato, si è presentato all'istituto di credito, minacciando la cassiera con un cutter. L'impiegata ha mantenuto il sangue freddo, spiegando al malvivente che non vi era disponibilità di denaro, usato solo per operazioni bancarie specifiche e che non era quindi presente nelle casse. A quel punto il soggetto si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge.

