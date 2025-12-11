In riviera viene proposta una interessante versione di uno dei classici del teatro. L’appuntamento è stasera alle 21 al teatro Comunale di Cesenatico, dove sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, andrà in scena "Il fu Mattia Pascal" con una lettura inedita, frutto dell’incontro artistico tra Geppy Gleijeses e Marco Tullio Giordana che ne firma la regia. Tra il nutrito cast di attori spicca Marilù Prati. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito già in fase di campagna abbonamenti. In questo testo risalente al 1904 e scritto da Pirandello, un uomo creduto e poi fintosi morto, quando "risuscita" s’accorge che non può essere riammesso nella società e nella famiglia, perché per i suoi parenti, amici e conoscenti, egli è morto davvero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutto esaurito al Comunale per ’Il fu Mattia Pascal’