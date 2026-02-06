Il fu Mattia Pascal l’ironia che sorride all’esistenza

Bergamo si anima con una mostra che riflette sulla rinascita e l’identità. Tra le strade della città, si parla di come l’ironia possa aiutare a sorridere all’esistenza, anche nei momenti più complicati. La città si prepara ad accogliere una esposizione dedicata al personaggio di “Il fu Mattia Pascal”, che invita a riflettere sulla propria identità in un mondo in continua trasformazione.

Bergamo. Rinascita ed identità sono temi che si rincorrono spesso nella descrizione di profili sociali, sempre più complicati e diversificati nell’epoca digitale. Profili che raccontano di un desiderio di cambiamento, ma anche di fuga dalla propria vita per intraprenderne un’altra, per rimediare agli errori o vivere vite solo sognate oppure mai del tutto intraprese con coraggio. Identità che si moltiplicano, fino al paradosso di sentirsi esterni alla propria, singola, identità, sono al centro di “Il fu Mattia Pascal”, romanzo capolavoro di Pirandello, portato in scena da Giorgio Marchesi nell’omonimo spettacolo (prodotto da Teatro Ghione), proposto dal 5 al 7 febbraio al Teatro Sociale, all’interno della Stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Mattia Pascal

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mattia Pascal

Argomenti discussi: Giorgio Marchesi: Il mio fu Mattia Pascal spiega Pirandello ai ragazzi delle scuole; Il fu Mattia Pascal, al Sociale in scena Giorgio Marchesi; Giorgio Marchesi porta Il fu Mattia Pascal al Teatro Sociale; IL FU mattia pascal.

Il fu Mattia Pascal, l’ironia che sorride all’esistenzaOttima prova al Teatro Sociale per il bergamasco Marchesi, in una messa in scena di Pirandello essenziale ed elegante, con il contrabbasso di Toninelli a dialogare con la parola che si fa azione ... bergamonews.it

Il fu Mattia Pascal, Petrosino e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 21 al cineteatro Lottagono, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo Dame oscure: scrittrici gotiche, medium e serial killer dell’epoca vittoriana, con Jennifer Radulovic. Un viaggio nel ... bergamonews.it

“Il fu Mattia Pascal” raddoppia: cinque repliche al Sociale per Giorgio Marchesi. https://primabergamo.it/tempo-libero/spettacoli/il-fu-mattia-pascal-raddoppia-cinque-repliche-al-sociale-per-giorgio-marchesi/ facebook