Benevento bimbi legati insultati e picchiati in un asilo di suore | cinque maestre indagate incastrate dalle registrazioni video

Questa mattina a Benevento sono state denunciate cinque maestre di un asilo di suore. Le indagini sono partite dopo aver visto delle registrazioni video che mostrano bambini legati alle sedie, trattenuti nei passeggini per ore, insultati e, in alcuni casi, picchiati. Le immagini hanno suscitato sdegno e hanno portato all’arresto di alcune delle insegnanti coinvolte.

Bambini immobilizzati alle sedie con i vestiti, trattenuti per ore nei passeggini, insultati e in alcuni casi picchiati. È quanto sarebbe avvenuto in un asilo di Benevento gestito da una congregazione religiosa. La Procura ha indagato cinque maestre, tre delle quali suore, disponendo per tutte l’obbligo di dimora. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i piccoli, di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, sarebbero stati sottoposti a ripetuti maltrattamenti. «Immobilizzati alle sedie con i propri indumenti», oppure bloccati nei passeggini per lunghi periodi. Non solo: le educatrici li avrebbero insultati per l’abbigliamento, per il nome o per la corporatura e, in diversi episodi, colpiti con schiaffi alla nuca, strattonati per i capelli o spinti a terra.🔗 Leggi su Open.online

Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento.

Nove persone, tra suore e maestre, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le accuse di maltrattamenti all’asilo di Benevento.

