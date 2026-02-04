La tensione in Israele sale ancora di più. I politici sono già in campagna elettorale, anche se le elezioni sono previste solo a ottobre. Intanto, davanti alle case dei «Sinistri» si sono svolti nuovi scontri. I sostenitori di Netanyahu, i cosiddetti Bibi-boys, hanno mostrato ancora una volta il loro fronte caldo. La situazione diventa sempre più tesa e non sembra volersi calmare.

IsraeleElezioni Nelle strade gli influencer estremisti hanno preso il posto di chi criticava il premier. Il gruppo Gav Leumi guida le minacce. Attivo anche in West Bank IsraeleElezioni Nelle strade gli influencer estremisti hanno preso il posto di chi criticava il premier. Il gruppo Gav Leumi guida le minacce. Attivo anche in West Bank In Israele si voterà a ottobre, ma quella scadenza è solo sulla carta. I partiti e i loro leader sono in campagna elettorale già dalla fine del 2025 e i sondaggi occupano le pagine dei giornali assieme a indiscrezioni su alleanze vecchie e nuove in cantiere. Netanyahu vorrebbe le urne aperte dopo l’estate. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Bibi-boys all'attacco. Guerra davanti alle case dei «Sinistri»

