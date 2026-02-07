La Lega annuncia una proposta per inasprire le sanzioni contro i politici che cambiano casacca. La richiesta riguarda una modifica all’articolo 67 della Costituzione, che regola il vincolo di mandato e la decadenza da Parlamento. La proposta mira a rendere più difficile il cambio di schieramento durante il mandato, e già si sente il dibattito tra i partiti. La Lega sostiene che questa mossa serve a mantenere coerenza e rispetto per gli elettori. Intanto, il governo si prepara a confrontarsi sulla questione, che potrebbe riaccendere i temi della legal

«La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione. L’obiettivo è evitare i cambi di casacca, che nell’ultima legislatura sono stati quasi 300». L’annuncio arriva dalla Lega dopo l’ultimo cambio di casacca, il terzo in pochi giorni. Dopo l’ex di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, Roberto Vannacci ha reclutato altri due deputati: Roberto Sasso ed Edoardo Ziello hanno lasciato il gruppo della Lega alla Camera e sono passati al Misto. Preludio dell’addio è stato un emendamento al decreto Ucraina - a tre firme - che chiede lo stop delle armi a Kiev. L’ex generale uscito dalla Lega per fondare Futuro nazionale, attualmente eurodeputato eletto nelle liste della Lega, ha abbandonato la Lega mentre era vice segretario. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La Lega prepara la proposta anti-traditori contro i cambi di casacca

Approfondimenti su Lega gioco

La regione registra i primi spostamenti di rappresentanti politici, con Minella che passa dalla Lega a Forza Italia.

A Pozzuoli si registrano cambi di schieramento tra i consiglieri dopo la formazione della nuova giunta guidata da Gigi Manzoni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lega gioco

Argomenti discussi: Salvini prepara la sua legge sulla remigrazione. Oggi il Consiglio federale della Lega; Vannacci prepara la scissione con Futuro Nazionale. Mezza Lega tira un sospiro di sollievo, brindano i Berlusconi. E Meloni-Tajani...; Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega; Sulla scia della Francia? Anche la Lega vorrebbe abolire i social per gli under 15.

La Lega lancia la proposta di legge ‘anti-traditori’: chi cambia partito decade da parlamentareLa Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione. L’obiettivo è evitare i cambi di casacca ... dire.it

Salvini prepara la sua legge sulla remigrazione. Oggi il Consiglio federale della LegaDopo l'iniziativa di CasaPound e soci, Rossano Sasso sta lavorando alla proposta del Carroccio: Ci siamo quasi. Intanto a Milano Salvini riunisce i vertici del partito per fare il punto. Ma Vannacc ... ilfoglio.it

L'addio alla Lega partito da Roma. Così l’esercito di Vannacci si prepara alla corsa al Campidoglio ift.tt/TtqMwsB x.com

Vannacci si prepara a salutare la Lega e per proporre una sua lista alle prossime elezioni politiche Il generale assicura di no, ma il nuovo marchio sembra più di un indizio: https://fanpa.ge/ONiSr facebook