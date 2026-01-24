Regione primi cambi di casacca | Minella passa dalla Lega a Forza Italia

La regione registra i primi spostamenti di rappresentanti politici, con Minella che passa dalla Lega a Forza Italia. Dopo aver valutato attentamente le proprie posizioni politiche e i valori condivisi, l’esponente ha deciso di aderire al partito di Berlusconi, sottolineando un impegno verso un centrodestra moderato, riformista ed europeista. Questa scelta segna un cambiamento significativo nel panorama politico regionale.

“Dopo un’approfondita riflessione politica e programmatica, ispirata ai valori del centrodestra moderato, riformista ed europeista, annuncio la mia adesione a Forza Italia”. È quanto afferma il consigliere regionale campano Mimì Minella. “La scelta – spiega – nasce dalla volontà di contribuire in modo serio, responsabile e costruttivo ai lavori del Consiglio regionale, rafforzando al contempo una proposta politica attenta ai territori, alle imprese e alle esigenze concrete dei cittadini”. “La mia adesione a Fi – prosegue – si inserisce in un percorso condiviso con l’onorevole Attilio Pierro, con il quale porto avanti un lavoro comune volto a consolidare una filiera politico-istituzionale solida e di qualità, capace di rispondere alle necessità della provincia di Salerno e dell’intera Campania”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

