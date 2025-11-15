Lega Pro 14esima giornata girone C torna a vincere 3-1 il Crotone sul proprio terreno con tre gol degli attaccanti contro il Sorrento
Crotone 3 Sorrento 1 Marcatori: 12° Gomez (R), 30° Maggio, 52° Sabbatani, 71° Piovanello Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo, Berra, Cocetta (Cargnelutti), Groppelli, Vinicius, Sandri (Calvano), Zunno (Guerra), Gomez, Maggio (Stronati), Piovanello (Murano). All. Longo Sorrento (3-5-2): Harraser, Solcia, Carillo (Fusco), Matera (Esposito) Paglino, Bolsius (Santini), Cangianiello, Cuccurullo, Crecco (Colombini) Plescia (Sabbatani), D’Ursi. All. Mirko Conte Arbitro: Francesco Burlando di Genova Ass. Marco Sicurello di Seregno – Andrea Manzini di Voghera Quarto giudice a bordo campo: Maria Marotta di Sapri Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme Ammoniti: Solcia, Cocetta, Plescia, Gomez, Matera, Cuccurullo Angoli: 2 a 2 Recupero: 3 e 5 minuti Spettatori: 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
