Lega | no cambi di casacca in Parlamento

La Lega ha presentato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione e bloccare i cambi di casacca in Parlamento. L’obiettivo è ridurre le migliaia di passaggi di schieramento che si sono verificati nelle ultime legislature, con quasi 300 casi solo nell’ultima. La proposta mira a rendere più stabile l’assetto dei parlamentari e a evitare fughe in avanti che, secondo i leghisti, indeboliscono la rappresentanza. Ora si attende il dibattito in Parlamento.

18.30 E' pronta una proposta di legge della Lega "per modificare l'articolo 67 della Costituzione con lo scopo di evitare i cambi di casacca,che nell'ultima legislatura sono stati quasi 300". Lo comunica il partito di Salvini che in sostanza propone di introdurre il vincolo di mandato in Costituzione. In poche parole 'basta traditori': chi viene eletto rappresentando un partito e poi cambia bandiera aderendo a un altro gruppo parlamentare nel corso della legislatura, decade dal mandato parlamentare.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Lega di Matteo Salvini si muove per mettere un freno ai cambi di partito in Parlamento.

La regione registra i primi spostamenti di rappresentanti politici, con Minella che passa dalla Lega a Forza Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

