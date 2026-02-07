La Lega vuole il vincolo di mandato dopo l' addio di Vannacci Basta cambi di casacca in Parlamento

La Lega di Matteo Salvini si muove per mettere un freno ai cambi di partito in Parlamento. Dopo l’addio di Vannacci a Futuro Nazionale, il partito di Salvini ha annunciato una nuova legge che prevede il vincolo di mandato. L’obiettivo è impedire ai parlamentari di passare da una formazione all’altra senza conseguenze, come già successo in questa legislatura. La proposta arriva in un momento di tensione tra i partiti e mira a rafforzare la stabilità delle forze di governo.

La Lega sta preparando una legge costituzionale che modifichi le norme sul vincolo di mandato. Impedirebbe ai parlamentari di cambiare gruppo durante una legislatura, pena il decadimento dalla carica. La proposta arriva dopo l’addio del vicesegretario Roberto Vannacci dal partito, che ha assottigliato le file della Lega in Parlamento. La proposta della Lega sul vincolo di mandato Cos'è il vincolo di mandato L'addio di Vannacci: quanto parlamentari ha perso la Lega La proposta della Lega sul vincolo di mandato La Lega sarebbe pronta a presentare una nuova legge costituzionale che modificherebbe l’articolo 67 inserendo all’interno della Carta il vincolo di mandato per i parlamentari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Lega annuncia una proposta chiara: introdurre un vincolo di mandato per i parlamentari.

La Lega ha presentato una proposta per cambiare le regole sui cambi di casacca in Parlamento.

