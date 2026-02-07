Lecco 2026 | ItLUG e i LEGO intelligenti una scommessa per turismo innovazione e creatività giovanile

Lecco si prepara a cambiare volto nel 2026 con una grande novità. ItLUG, l’associazione italiana dei fan dei LEGO, ha annunciato che organizzerà una grande esposizione dedicata ai mattoncini intelligenti. La città punta a diventare un punto di riferimento per turismo, innovazione e creatività giovanile. Tra esposizioni di modelli tradizionali e le nuove tecnologie degli Smart Bricks, Lecco si presenta come un luogo di sperimentazione e divertimento. La sfida è grande: trasformare il centro in un palcoscenico di innovazione, senza perdere il fascino

Lecco Scommette sul Mattone Intelligente: ItLUG 2026 e la Rivoluzione degli Smart Bricks LEGO. Lecco si prepara ad un’inedita trasformazione, un connubio tra tradizione ludica e avanguardia tecnologica. La città, situata sulle rive del suggestivo Lago di Como e incastonata tra le prealpi lombarde, è stata scelta come palcoscenico per ItLUG 2026, l’evento che celebra la passione per i LEGO e presenta una novità destinata a ridefinire il concetto stesso di gioco: gli Smart Bricks. L’annuncio, giunto in una mattinata di febbraio che prelude a un inverno ancora carico di aspettative per le imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026, segna un momento cruciale per la provincia lecchese, che punta a rafforzare la propria attrattività turistica e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

LEGO Smart Play è la recente innovazione del marchio, che integra i tradizionali mattoncini con elementi tecnologici interattivi.

Alia punta sull'innovazione con l'introduzione dei cassonetti intelligenti, dotati di tecnologia digitale per interventi tempestivi.

