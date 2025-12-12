Cassonetti ’intelligenti’ Alia scommessa digitale | Interventi in tempo reale

Lanazione.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alia punta sull'innovazione con l'introduzione dei cassonetti intelligenti, dotati di tecnologia digitale per interventi tempestivi. Grazie a segnalazioni in tempo reale, servizi on demand e una control room attiva 24 ore su 24, l'azienda migliora l'efficienza della gestione dei rifiuti, garantendo una risposta rapida e un servizio più efficace.

Cassonetti digitali, segnalazioni gestite in tempo reale, servizi on demand, una control room attiva ogni giorno, 24 ore su 24, operatori e mezzi dotati di device mobili. Scatta a Firenze la "fase avanzata della digitalizzazione dei servizi ambientali", presentata ieri dalla vicesindaca di Firenze Paola Galgani, dal presidente di Plures Alia Lorenzo Perra e da Alberto Irace, amministratore delegato di Plures. "Il servizio ‘ Firenze Priority ’ – hanno dichiarato - ha ridotto il tempo medio di intervento sulle segnalazioni di rifiuti abbandonati a 2,6 ore rispetto ai precedenti 3 giorni, con oltre 21mila casi gestiti dalla primavera 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cassonetti 8217intelligenti8217 alia scommessa digitale interventi in tempo reale

© Lanazione.it - Cassonetti ’intelligenti’. Alia, scommessa digitale: "Interventi in tempo reale"

cassonetti 8217intelligenti8217 alia scommessaCassonetti ’intelligenti’. Alia, scommessa digitale: "Interventi in tempo reale" - L’ad di Plures Irace: "La sfida adesso è applicare l’IA alla programmazione". Scrive msn.com

I cinghiali tra i rifiuti. Alia: "Cambiare l’orario del ritiro cassonetti" - La famigliola di cinghiali avvistata quotidianamente a Schignano non sembra voler abbandonare un territorio che offre possibilità di lauti banchetti ma gli abitanti iniziano a essere infastiditi, dopo ... lanazione.it scrive