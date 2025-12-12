Cassonetti ’intelligenti’ Alia scommessa digitale | Interventi in tempo reale

Alia punta sull'innovazione con l'introduzione dei cassonetti intelligenti, dotati di tecnologia digitale per interventi tempestivi. Grazie a segnalazioni in tempo reale, servizi on demand e una control room attiva 24 ore su 24, l'azienda migliora l'efficienza della gestione dei rifiuti, garantendo una risposta rapida e un servizio più efficace.

Cassonetti digitali, segnalazioni gestite in tempo reale, servizi on demand, una control room attiva ogni giorno, 24 ore su 24, operatori e mezzi dotati di device mobili. Scatta a Firenze la "fase avanzata della digitalizzazione dei servizi ambientali", presentata ieri dalla vicesindaca di Firenze Paola Galgani, dal presidente di Plures Alia Lorenzo Perra e da Alberto Irace, amministratore delegato di Plures. "Il servizio ‘ Firenze Priority ’ – hanno dichiarato - ha ridotto il tempo medio di intervento sulle segnalazioni di rifiuti abbandonati a 2,6 ore rispetto ai precedenti 3 giorni, con oltre 21mila casi gestiti dalla primavera 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it