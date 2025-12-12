Cassonetti ’intelligenti’ Alia scommessa digitale | Interventi in tempo reale
Alia punta sull'innovazione con l'introduzione dei cassonetti intelligenti, dotati di tecnologia digitale per interventi tempestivi. Grazie a segnalazioni in tempo reale, servizi on demand e una control room attiva 24 ore su 24, l'azienda migliora l'efficienza della gestione dei rifiuti, garantendo una risposta rapida e un servizio più efficace.
Cassonetti digitali, segnalazioni gestite in tempo reale, servizi on demand, una control room attiva ogni giorno, 24 ore su 24, operatori e mezzi dotati di device mobili. Scatta a Firenze la "fase avanzata della digitalizzazione dei servizi ambientali", presentata ieri dalla vicesindaca di Firenze Paola Galgani, dal presidente di Plures Alia Lorenzo Perra e da Alberto Irace, amministratore delegato di Plures. "Il servizio ‘ Firenze Priority ’ – hanno dichiarato - ha ridotto il tempo medio di intervento sulle segnalazioni di rifiuti abbandonati a 2,6 ore rispetto ai precedenti 3 giorni, con oltre 21mila casi gestiti dalla primavera 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cassonetti intelligenti: il sindaco apre il dialogo a tutti i gruppi consiliari per una soluzione condivisa ? Dopo gli incontri dedicati all’opportunità di ricevere oltre 270 mila euro dal PNRR per l’installazione dei cassonetti intelligenti, il Sindaco Paolo Repossi f - facebook.com Vai su Facebook
Cassonetti ’intelligenti’. Alia, scommessa digitale: "Interventi in tempo reale" - L’ad di Plures Irace: "La sfida adesso è applicare l’IA alla programmazione". Scrive msn.com
I cinghiali tra i rifiuti. Alia: "Cambiare l’orario del ritiro cassonetti" - La famigliola di cinghiali avvistata quotidianamente a Schignano non sembra voler abbandonare un territorio che offre possibilità di lauti banchetti ma gli abitanti iniziano a essere infastiditi, dopo ... lanazione.it scrive