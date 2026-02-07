Le pagelle Perkovic è decisivo in attacco Fantinelli guida bene la squadra

Questa sera, in campo, Perkovic ha dimostrato di essere decisivo in attacco, aiutando la squadra a trovare punti importanti. Fantinelli invece ha guidato bene la squadra, distribuendo assist e mantenendo il ritmo di gioco. In 26 minuti, ha segnato due canestri da due e due liberi, contribuendo anche con due rimbalzi e due perse. La partita si è messa in salita, ma i due hanno saputo tenere alto il livello della squadra.

Fantinelli 6,5 (in 26’ 27 da due, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 7 assist) Guida in regia e nella ripresa ci mette un paio di canestri. Perkovic 7,5 (in 26’ 36 da due, 36 da tre, 77 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 recuperate, 2 perse, 3 assist, una stoppata) In attacco è determinante e aggiunge il recupero finale che vale finalmente la vittoria dell’Aquila in trasferta. Sarto 5,5 (in 22’ 35 da due, 13 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un assist) Parte bene poi sparisce. Anumba 6 (in 7’ 11 da due, una persa) Inizia in quintetto, poi rimane a lungo in panchina. Si rivede nel finale. Sorokas 6,5 (in 31’ 35 da due, 01 da tre, 9 rimbalzi, una recuperata, una persa, 2 assist, una stoppata) Solido, ma senza strafare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Perkovic è decisivo in attacco. Fantinelli guida bene la squadra Approfondimenti su Perkovic Fantinelli Serie C | Gubbio-Livorno 0-0, le pagelle: Seghetti decisivo, l'attacco stavolta non gira Le pagelle. Fantinelli ai suoi livelli migliori La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Perkovic Fantinelli Argomenti discussi: BM ON A2/ LE PAGELLE DI TORINO-FORTITUDO BOLOGNA: ALLEN NON BASTA A TORINO, PERKOVIC TRASCINA LA FORTITUDO, CHE AGGANCIA LA VETTA - DI ALESSIO APICELLA; La Fortitudo sfata il tabù trasferta e vince a Torino: le pagelle; La Fortitudo batte Torino e il mal di trasferta: prima in classifica per una notte; Le pagelle di Torino-Fortitudo (68-73). Cade il tabù al Pala Gianni Asti. Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tuttoFirenze, 7 gennaio 2026 – Non bastano i gol di Gosens e Gud per i Viola finisce in pareggio all’Olimpico contro la Lazio. Ecco le pagelle: De Gea 7 - Bene con il piedone su Basicin avvio. Cataldi lo ... lanazione.it / LE PAGELLE: FA VALERE LA LEGGE DELL’EX, ANCHE DOMINANTE PER , BENE ANCHE . E NON SALVANO di #VALERIOLAURENTI facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.