Serie C | Gubbio-Livorno 0-0 le pagelle | Seghetti decisivo l' attacco stavolta non gira
Terzo risultato utile consecutivo per il Livorno. Gli amaranto, allo stadio Barbetti, hanno fermato sullo 0-0 il Gubbio al termine di una gara equilibrata, in cui ad essersi resi maggiormente pericolosi sono stati però i padroni di casa. Partita dai due volti per gli uomini di Venturato, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel campionato di Serie C Unica si gioca la ottava giornata del girone di andata. Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro l Alba Adriatica la Icobit Magic Basket sarà impegnata sabato 29 novembre al Polivalente di Gubbio. I neroverdi di Coach C - facebook.com Vai su Facebook
SERIE C - Gubbio-Livorno, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti ift.tt/Tmor0nU Vai su X
DIRETTA/ Gubbio Livorno (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 29 novembre 2025) - Diretta Gubbio Livorno streaming video tv, oggi sabato 29 novembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. Lo riporta ilsussidiario.net
Gubbio-Livorno: diretta live e risultato in tempo reale - Livorno di Sabato 28 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net
Serie C, Gubbio-Livorno in diretta. LIVE - L' esclusione dal campionato del Rimini ha portato gli amaranto in zona salvezza, ma il Livorno, reduce dalla preziosa vittoria nello scontro diretto con la Torres, ha comunque bisogno di muovere la c ... Riporta today.it