Le pagelle Fantinelli ai suoi livelli migliori
Braccio sv (in 1’). Si alza sul +40. Sarto 6,5 (in 27’ 11 da due, 49 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, un assist). Fionda e centra all’inizio, poi non serve che aggiunga nient’altro a una vittoria facile. Anumba 6 (in 21’ 36 da due, 01 da tre, 3 rimbalzi, una persa). Schiaccia, sgomita, sbaglia a porta vuota. Ma stasera va bene così. Della Rosa 7 (in 24’ 37 da tre, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Torna a ossigenarsi i polmoni dopo le ultime due maratone e, in coppia col capitano, fa muro difensivo. Sorokas 8,5 (in 27’ 714 da due, 24 da tre, 33 ai liberi, 15 rimbalzi, una persa, un assist). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
