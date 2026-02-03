Vannacci lascia la Lega | Inseguo un sogno

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di inseguire un sogno personale. In un messaggio diretto, il militare ha spiegato di voler seguire una destra “vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa”. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e divergenze all’interno del partito, che ora si trova a fare i conti con la perdita di uno dei suoi rappresentanti più noti.

"La mia destra è vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa. É l'unica destra che io conosca", così Vannacci annuncia di lasciare la Lega A pochi giorni dall’annuncio della fondazione del partito Futuro Nazionale e dopo le indiscrezioni di questa mattina, Roberto Vannacci annuncia che lascia ufficialmente la Lega di Matteo Salvini. Una scelta che si poggia su un sogno che ha il politico: l’idea di voler portare avanti una destra che sia più a destra della Lega e di Fratelli d’Italia. Nel frattempo il partito di Salvini è in fermento nel cercare di capire chi potrà prendere il suo posto e per ora il nome che circola di più è quello di Luca Zaia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

