De Luca | Il governo saltando saltando è inciampato in Campania
"Il governo è venuto a ballare a Napoli. Saltando, saltando sono inciampati". Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd della Campania, commenta in un'intervista al Corriere della Sera la vittoria della coalizione di centrosinistra alle regionali. "Il Pd ha fatto un lavoro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Diciamo noi grazie a Luca Zaia per il suo ottimo governo del Veneto e per aver sempre saputo interpretare il territorio e le specialità del Veneto e la sua gente. #LucaZaia #Veneto - facebook.com Vai su Facebook
“Governo di liberazione”, il tour di Cateno De Luca fa tappa a Palermo ift.tt/5h7WRce Vai su X
De Luca: “Il governo saltando, saltando è inciampato in Campania” - Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Pd della Campania, commenta in un'intervista al Corriere della Ser ... Riporta napolitoday.it
Terzo mandato. Dal governo stop a De Luca (e a Zaia). Braccio di ferro FdI-Lega - Traduzione: stop a una nuova corsa del Pd De Luca in Campania. Come scrive avvenire.it
Dal governo stop a De Luca (e a Zaia). Braccio di ferro FdI-Lega - Traduzione: stop a una nuova corsa del Pd De Luca in Campania. Segnala avvenire.it