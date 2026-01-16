A Salerno attese in giornata le dimissioni del sindaco Enzo Napoli De Luca sarebbe pronto a candidarsi

A Salerno, sono previste oggi le dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco, comunicato durante la riunione di giunta. La decisione è stata ufficializzata con la lettura di una lettera, che sarà successivamente protocollata. In attesa di sviluppi, si fa strada l’ipotesi di una candidatura di De Luca alle prossime elezioni comunali.

Sono attese già in giornata le dimissioni di Vincenzo Napoli da sindaco di Salerno. Il primo cittadino in mattinata ha comunicato la sua decisione agli assessori nel corso della riunione della giunta, leggendo la lettera che sarà poi protocollata. Alle 12 Napoli presiederà il Consiglio provinciale (oltre alla carica di sindaco è anche presidente della Provincia) e conferirà le deleghe ai consiglieri neo eletti. Successivamente provvederà a ratificare le sue dimissioni che diventeranno effettive tra 20 giorni. Per il Comune di Salerno si prospetta un commissariamento fino alla prossima primavera.

