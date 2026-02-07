Maurizio Sarri torna a parlare dopo settimane di silenzio. Il tecnico biancoceleste conferma la sua volontà di restare, ma rivela anche la voglia di tornare a sognare in grande. Sul divieto di trasferte, non si trattiene e lo definisce una “sconfitta dello Stato”. La squadra e i tifosi continuano a seguire con attenzione, mentre il futuro resta incerto ma deciso a resistere.

Il futuro di Maurizio Sarri e della Lazio resta ancorato a un patto di resistenza, nonostante le turbolenze di un’annata segnata da frizioni interne e un clima ambientale ai limiti della rottura. Nella mattinata odierna, l’allenatore toscano ha voluto sgombrare il campo dalle nubi sul suo possibile addio anticipato, confermando la volontà di onorare l’impegno preso con la società biancoceleste nonostante un mercato invernale che ha lasciato ferite aperte e una contestazione della tifoseria che non accenna a placarsi. A poche ore dalla delicata trasferta di Torino contro la Juventus, il tecnico ha tracciato un bilancio amaro ma lucido sulla dimensione attuale del club, rivendicando il diritto di “sognare” oltre le logiche finanziarie. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Lazio, Sarri rompe il silenzio: «Resto, ma voglio tornare a sognare. Divieto trasferte? Una sconfitta dello Stato»

Domani sera Maurizio Sarri torna in panchina contro la Juventus, ma durante la conferenza stampa ha voluto chiarire subito alcuni punti.

Il presidente federale Gravina ha commentato le recenti tensioni tra tifosi, sottolineando l'importanza di individuare le responsabilità senza penalizzare le comunità di supporter corrette.

