Gravina | Divieto di trasferte? Punire tutti è una sconfitta E per la Nazionale niente alibi

Il presidente federale Gravina ha commentato le recenti tensioni tra tifosi, sottolineando l'importanza di individuare le responsabilità senza penalizzare le comunità di supporter corrette. Riguardo al divieto di trasferte, ha affermato che punire tutti sarebbe una sconfitta, e ha evidenziato come per la Nazionale non ci siano alibi. Le sue parole riflettono l’impegno a mantenere un equilibrio tra disciplina e rispetto delle comunità di tifosi.

Sono stati diversi i temi trattati dal presidente Gabriele Gravina nella conferenza stampa al termine del primo Consiglio federale del 2026. Uno dei più caldi riguarda gli scontri tra tifosi – nelle ultime due domeniche quattro gruppi di ultrà si sono incrociati lungo l’autostrada – e il divieto di trasferte: “Non è un argomento che ci lascia indifferenti e dispiace per quello che avviene. Noi siamo per l’individuazione delle singole responsabilità per non penalizzare le comunità virtuose di tifosi. Privare una parte di questa comunità è una sconfitta per il mondo del calcio e stiamo provando a superarlo in stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno”, ha detto il presidente della Figc, in linea con quanto già dichiarato più volte dal ministro per lo Sport Abodi e dal vicepremier Salvini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

