Mercato Lazio Pedraza ha firmato! Possibile arrivo già a gennaio? Ecco gli ultimi aggiornamenti

La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Pedraza, con l’accordo già firmato. Lo spagnolo si unirà alla squadra a luglio, ma l’ipotesi di un arrivo già a gennaio è ancora possibile. Secondo fonti affidabili, l’operazione è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato invernale. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa e le prospettive per il futuro del calciatore.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la trattativa per Alfonso Pedraza è già in uno stato molto avanzato. Il giocatore ha firmato un pre-contratto che lo legherà alla Lazio a partire dal 1° luglio 2026, data in cui scadrà il suo accordo con il Villarreal, il celebre "Sottomarino Giallo". La scelta di puntare sul laterale spagnolo nasce dall'esigenza di inserire in rosa un profilo versatile, capace di garantire corsa, spinta e affidabilità difensiva. Il pre-accordo prevede l'arrivo del classe '96 a parametro zero in estate, ma la dirigenza biancoceleste sta valutando la possibilità di anticipare l'operazione.

