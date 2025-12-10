Il giocatore aveva raggiunto l’accordo ma l’Albalonga non vuole privarsene Recanatese sfuma l’arrivo dell’attaccante Persichini
L’Albalonga ha deciso di trattenere il proprio giocatore, nonostante l’accordo raggiunto con la Recanatese per l’attaccante Persichini. La scelta riflette l’importanza dei risultati positivi, fondamentali per rafforzare autostima e morale, soprattutto dopo un periodo difficile che ha toccato il suo punto più basso ad ottobre.
I risultati positivi sono importanti per un’infinità di cose, non da ultimo per autostima e morale che nel periodo buio, coinciso principalmente con ottobre, erano scesi ai minimi termini. Importante è mantenere la consapevolezza che la situazione è ancora precaria visto che la Recanatese era ed è ancora in piena zona playout e per uscire dalla "crisi" occorrerà ancora darci dentro di brutto e per parecchio tempo. Intanto, dal fronte mercato, tutto tace ed anche la trattativa per portare in giallorosso un nuovo attaccante è in stand by. La società aveva trovato un accordo di massima con Lorenzo Persichini, giocatore 26enne, che si era messo in particolare luce 4 anni fa, sempre in serie D, con il Team Nuova Florida, siglando 14 reti, transitando poi all’Arezzo ed alla Fidelis Andria con meno fortuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
