Lavori di posa cavi di fibra ottica previste modifiche alla viabilità per oltre 10 giorni

Da lunedì 9 fino al 20 febbraio, i lavori di posa dei cavi di fibra ottica tra Coccanile e Cesta costringeranno a modifiche temporanee alla viabilità nel Copparese. La strada interessata è via Provinciale, nel tratto tra il civico 107 e l’incrocio con via Baroncini. Le auto dovranno fare attenzione e seguire le indicazioni della segnaletica temporanea, perché per oltre una settimana si prevedono disagi e rallentamenti.

Per lavori di posa cavi di fibra ottica tra le frazioni di Coccanile e Cesta (nel Copparese), da lunedì 9 a venerdì 20 febbraio saranno introdotte temporanee modifiche alla viabilità che interesseranno via Provinciale (nel tratto dal civico 107 al congiungimento con via Baroncini), l'intero.

