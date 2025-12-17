Investito mentre posa i cavi della fibra ottica

Un operaio di 45 anni è stato investito da un camioncino mentre stava svolgendo lavori di posa della fibra ottica in un cantiere stradale a Ziano di Fiemme, martedì 16 dicembre. L'incidente ha coinvolto un lavoratore impegnato nelle operazioni di installatione, suscitando preoccupazione per le condizioni di salute e le dinamiche dell’incidente.

Stava effettuando dei lavori di posatura della fibra ottica quando è stato investito da un camioncino: è quanto successo a un operaio di 45 anni ieri, martedì 16 dicembre, in un cantiere stradale di Ziano di Fiemme.Un impatto piuttosto serio, con l’operaio che ha riportato dei traumi al torace e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Mini scavi per posa cavi in fibra ottica: divieto di sosta in alcune aree della città Leggi anche: Prosegue la posa della fibra ottica a Castelsangiovanni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Operaio investito dal suo camion mentre posa i cavi è grave L’incidente nel pomeriggio durante lavori per la posa della fibra ottica. L’uomo, 45 anni, è stato soccorso con l’elicottero, è stato trasferito all’ospedale di Cavalese - facebook.com facebook 30 MILIARDI DI EURO DA ROMA PER NUOVE OPERE IN LOMBARDIA, 1 MILIARDO PER LE PROVINCE DI COMO E LECCO: GRAZIE LEGA, GRAZIE MINISTRO SALVINI Oggi posa della prima pietra della nuova ciclopedonale Abbadia Lariana-Lec x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.